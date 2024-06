Tacchinardi: “Se la Juve vende Chiesa commette un errore”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Federico Chiesa.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Spalletti è bravissimo nel capire ed esaltare le caratteristiche dei giocatori. Per questo una cosa mi sento di dirla, alla Juve. Se la Juve vende Chiesa, per me commette un errore. Sì, lui ha pause in campo, ma ha un motore terrificante a livello esplosivo, nell’uno contro uno è unico e gli si deve lasciare libertà di azione. Alla Juve non hanno mai visto il vero Chiesa: prima la competizione con Ronaldo, poi l’infortunio, poi le richieste tattiche di Allegri. Chiesa si è sempre sentito incompreso, ma ha potenzialità enormi ancora inespresse. E, per me, quando in squadra hai uno forte te lo tieni”.