La dirigenza bianconera è attivissima sul mercato ed ha un obiettivo dichiarato di rinforzare la rosa il più possibile. Una squadra che ha bisogno di aggiungere dei tasselli importanti per riuscire a dire la sua. Non dimentichiamo che la rosa va rinforzata, visto che nel corso di questa stagione è arrivato un sesto posto che è valso l'Europa League e poco più. Si seguiranno le indicazioni di quello che è stato scelto come nuovo comandante e portatore del nuovo corso attorno all'ambiente bianconero. Luciano Spalletti sembra aver messo sotto osservazione il primo profilo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un centrocampista che farebbe davvero comodo alla squadra del tecnico toscano.

Il nuovo nome per la mediana dei bianconeri

Franck Kessie

Se non si fosse capito dall'immagine in maglia Blaugrana, Franck Kessié è il profilo messo sotto osservazione dalla dirigenza del team di Torino. Un calciatore che in Serie A ha dimostrato di saper fare la differenza e soprattutto di avere le doti per continuare a dire la sua ad alti livelli. Il Mondiale lo sta riportando in auge e con la sua Costa d'Avorio ha messo in seria difficoltà uno dei reparti più forti di tutto il Mondo, quello della Germania. Adesso non resta che cercare di capire quali possano essere le condizioni dell'affare.

Le condizioni dell'affare

Il calciatore ha ancora un contratto in Arabia Saudita, ma la speranza è quella di riuscire a trovare. Kessié ha grande voglia di ritornare in Europa e proprio la sua volontà potrebbe essere il motore che porta la trattativa ad una conclusione il prima possibile. Adesso non ci resta che cercare di capire se effettivamenteo servirà mettere prima a referto qualche cessione per liberare spazio in mediana.