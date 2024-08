Calciomercato | Di Marzio parla di Sancho alla Juventus: cosa ha detto

Il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra Sancho e la Juventus

Il calciomercato della Juventus è chiuso o è ancora aperto? In queste ultime ore stanno circolando diversi aggiornamenti riguardanti quello che potrebbe succedere da qui alla mezzanotte. Giuntoli ha fatto tutto quello che doveva fare ma restano in piedi le ipotesi che potrebbero portare il club bianconero a pescare Sancho. Queste, sono le voci che circolano. Eppure, Di Marzio ha dato degli aggiornamenti pesantissimi in merito parlando proprio di quel che potrebbe avvenire.

Juventus-Sancho, Di Marzio fa il punto su tutto

“Quello che posso dirvi è che la Juventus ha deciso che in attacco resterà così com’è. Quindi ha deciso di non prendere più Sancho perché è soddisfatta del mercato che ha fatto fino ad ora. Inoltre, c’è anche un’altra questione di cui parlare“.

Di Marzio prosegue: "La Juventus è soddisfatta del lavoro svolto da Mbangula e con l'arrivo di Sancho il giovane attaccante non avrebbe avuto lo spazio necessario e che merita. La Juventus si sente dunque molto contenta e soddisfatta del lavoro svolto in entrata. I costi per Sancho erano davvero elevati". Insomma, stando alle ultime novità su Sancho le possibilità di vederlo alla Juventus sarebbero piuttosto basse. Ecco la ragione per cui, salvo colpi di scena, il calciatore non arriverà.