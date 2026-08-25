La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca del centravanti ideale per il nuovo progetto tecnico di Luciano Spalletti. Tra i nomi tornati con forza nei radar bianconeri c'è quello di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza della Juventus avrebbe riacceso i contatti sul giocatore, considerato un profilo particolarmente adatto alle caratteristiche richieste dal nuovo allenatore.

Mateta, il profilo ideale per Spalletti

Il centravanti francese rappresenta l'identikit del classico “centravanti-boa”, capace di sfruttare la propria struttura fisica per proteggere il pallone e permettere alla squadra di salire.

Allo stesso tempo, Mateta possiede anche le caratteristiche per attaccare la profondità e creare pericoli alle difese avversarie. Un giocatore in grado di fare reparto da solo e che potrebbe quindi diventare una soluzione importante per l'attacco bianconero.

A rendere ancora più interessante l'operazione c'è poi la situazione contrattuale del classe 1997.

Il prezzo scende a 25 milioni

Mateta avrebbe infatti rifiutato finora le proposte di rinnovo del Crystal Palace e il suo contratto è ormai vicino alla scadenza. Mancano circa dieci mesi alla fine dell'accordo e questa situazione ha inevitabilmente inciso sulla valutazione del suo cartellino.

Dai 35 milioni di euro inizialmente richiesti dal club inglese, il prezzo sarebbe infatti sceso fino a circa 25 milioni. Una cifra che potrebbe trasformare Mateta in una delle occasioni più interessanti degli ultimi giorni di mercato.

Serve l’addio di David

Il principale ostacolo alla trattativa resta però legato alle uscite. Per poter affondare il colpo sul francese, la Juventus avrebbe infatti bisogno di liberare spazio e risorse attraverso la cessione di Jonathan David.

Non a caso, il canadese sarebbe stato proposto proprio al Crystal Palace all'interno dei possibili intrecci tra i due club. La priorità della dirigenza bianconera sarà quindi riuscire a convincere l'attaccante ad accettare una nuova destinazione.

Soltanto dopo l'eventuale partenza di David, la Juventus potrebbe accelerare definitivamente per Mateta e provare a consegnare a Spalletti il centravanti richiesto.