Mercato Juve, il Manchester United apre al prestito di Sancho

Il Manchester United considererebbe la cessione sul mercato di Sancho in prestito: la trattativa per la Juve rimarrebbe comunque complicata

Un nuovo spiraglio si aprirebbe per la Juventus sul fronte Jadon Sancho. Secondo quanto riportato da La Stampa, il Manchester United, detentore del cartellino del giocatore, starebbe prendendo in considerazione di accettare delle offerte per il prestito del calciatore dopo quello al Borussia Dortmund.

Juventus-Sancho: trattativa in salita

Una buona notizia per i piani della Juventus, che comunque sarebbero molto lontani da pervenire a un accordo con il club inglese. In primo luogo, il calciatore percepisce un ingaggio importante su cui la società bianconera dovrebbe capire come gestire. Secondo punto, legato comunque al primo, è la formula con il quale le due società possano accordarsi, ovvero le cifre del riscatto e l’opzione di un eventuale obbligo o diritto. Al momento, Sancho sembrerebbe sempre il primo obiettivo per le fasce d’attacco sebbene la trattativa non sia calda.