Paganini: “Juve, Calafiori vorebbe seguire Thiago Motta”

Paolo Paganini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Lui insieme a Donnarumma sono state le due note liete dell’Italia all’Europeo. Calafiori è molto legato a Thiago Motta, visto che l’esplosione è merito suo. Lui come priorità la dà a Motta e alla Juve, perché sa che con Motta può crescere. Ma devi fare i conto con il Bologna che rischia di smembrare la squadra, visto che anche Zirkzee può partire. Se lui potesse scegliere, seguirebbe Thiago Motta. Se poi arrivano Chelsea e Arsenal e offrono tanto al Bologna, cosa puoi farci? Thuram? Ottimo colpo ma sembra che abbiano le idee chiare in tutti i reparti. Se ne parla molto bene, Giuntoli questi ultimi acquisti li monitora da quando era al Napoli, sono situazioni che porta avanti da tempo. Thuram era sicuramente un obiettivo da tempo per lui”.