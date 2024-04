Paganini: “La Juventus ha individuato tre profili utili sul mercato”

Dagli studi di Rai Sport, Paolo Paganini ha parlato dei piani e delle strategie della Juventus per la prossima stagione. Per il giornalista, il club bianconero lavorerebbe sottotraccia per individuare quelli che potrebbero essere i profili e le occasioni migliori. Ecco le sue parole: "Sulla Juve ci sono indicazioni un po' più chiare che in precedenza. Noi abbiamo detto che se arriverà Thiago Motta ci sarà una valorizzazione dei giovani, ma ci sono anche tasselli importanti come Calafiori del Bologna, come Samardzic che è entrato nell'ottica Juventus per il centrocampo e come Koopmeiners, perché la Juventus andrà a rafforzare soprattutto il centrocampo".