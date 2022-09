Calciomercato Juventus | Clamorosa indiscrezione: “Ci provano a gennaio”

La Juve non va oltre l'1 a 1 al Franchi e colleziona il terzo pari in 5 partite. Bottino che non fa felice nessuno, non solo per il risultato. Il gioco bianconero è praticamente inesistente e sotto accusa è finito di nuovo in maniera pesante il tecnico juventino. L'hashtag Allegriout è in tendenza da diversi giorni, sintomo di come i tifosi abbiano le idee chiarissime sul da farsi.