Nuovi affari per l’Under-23: la Juventus è al lavoro

TORINO – Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus in questi ultimi giorni della finestra invernale. Il club bianconero ha messo nel mirino diversi giocatori per rinforzare la squadra: in particolare, l’obiettivo di Fabio Paratici è quello di prendere un nuovo attaccane. La squadra allenata da Andrea Pirlo, infatti, si trova attualmente con solo due punte disponibili. Si tratta di Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata, costretti agli straordinari in questo momento della stagione a causa dell’infortunio di Paulo Dybala. Per questo, il Chief Football Officer bianconero ha messo gli occhi su diversi giocatori, deciso a prendere un nuovo innesto di qualità per il fronte offensivo. I due nomi più caldi, in questi giorni, sono stati quelli di Edin Dzeko e di Gianluca Scamacca. Al momento, però, il bosniaco sembra destinato all’Inter, mentre per il centravanti del Sassuolo in prestito al Genoa si continua a lavorare.

Attualmente, però, sono stati messi a segno solamente colpi di prospettiva, per rinforzare l'Under-23. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato dall'Olympique Marsiglia il giovane Marley Aké, mentre sono andati al Genoa i giovani Manolo Portanova ed Elia Petrelli. Questi ultimi sono stati inseriti come contropartite nell'ambito dell'acquisto per Nicolò Rovella, rimasto in prestito al club rossoblù. Arriverà a Torino tra 18 mesi. Nel frattempo, però, sembra che stiano prendendo viva nuovi affari per l'Under-23 di Lamberto Zauli. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbero preso dall'Atalanta il giovane Cristian Capone. L'attaccante era in prestito al Pescara in Serie B e, adesso, giocherà con la seconda squadra bianconera in Serie C. Dalla Vecchia Signora, poi, i difensori Pietro Beruatto e Alesandro Vogliacco si sono trasferiti alla Dea, come contropartite tecniche.