Calciomercato Juventus – Paratici sfida il PSG: che colpo dal Barca!

La Juventus deve concludere al meglio questa stagione, conquistando la Coppa Italia contro l'Atalanta e piazzandosi fra le prime 4 in campionato. Una volta raggiunto quello che è ormai l'obiettivo massimo possibile, il club bianconero dovrà tuffarsi sul mercato per provare a tornare protagonista in Italia e in Europa grazie ad una grande campagna acquisti. Dopo lo scambio dell'estate scorsa con il Barcellona, che portò Pjanic in blaugrana e Arthur in bianconero, le due super potenze europee potrebbero concludere nuovi affari.