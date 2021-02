Nuove idee per giugno: la Juve mette gli occhi su un difensore

TORINO – Nonostante la finestra invernale si sia chiusa lunedì, continuano ad arrivare nuove notizie per il mercato della Juventus. I bianconeri in questa sessione di contrattazioni hanno tentato di mettere a segno nuovi colpi per rinforzare la rosa della squadra. In particolare, la dirigenza sembrava intenzionata a prendere un attaccante per completare il pacchetto offensivo, orfano ancora si Paulo Dybala. Gianluca Scamacca sembrava l’indiziato numero uno per diventare il nuovo centravanti bianconero, ma alla fine l’operazione non è andata in porto. Gli unici colpi messi a segno dalla Vecchia Signora sono stati in uscita, con Sami Khedira che si è trasferito all’Hertha Berlino e Rolando Madragora che è andato al Torino. L’unico acquisto per la prima squadra è stato Nicolò Rovella, che però rimarrà in prestito al Genoa per i prossimi 18 mesi.

Nel frattempo, però, sono arrivate nuove notizie molto interessanti dalla Spagna. La Juventus, infatti, sembra avere della nuove idee per giugno. Secondo quanto riportato da Don Diario, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su un difensore del Real Madrid. Si tratta di Raphael Varane, centrale francese che sarebbe in uscita dai Blancos. Classe 1993 e cresciuto nelle giovanili del Lens, con cui ha esordito tra i professionisti, dal 2011 si è trasferito a Madrid. Con il club più famoso del mondo ha finora totalizzato 345 presenze e 15 reti, conquistando anche moltissimi trofei, tra cui 4 Champions League.

Secondo quanto riportato dalla testata spagnola, dunque, la Juve avrebbe messo gli occhi su di lui e vorrebbe tentare di avviare una trattativa con le Merengues. Tuttavia, ci sarebbero due grandi ostacoli per la riuscita di questa operazione: il prezzo del cartellino e la concorrenza. Infatti, il Real lo valuta intorno ai 50 milioni di euro, mentre sulle sue tracce ci sarebbero anche Paris Saint Germain e Manchester City. Parte già in salita questa nuova suggestione bianconera.