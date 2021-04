Calciomercato Juventus – Nuova idea di scambio: qual è il senso?

Non serve sottolinearlo. La stagione della Juventus non ha rispettato quelle che erano le aspettative dei tifosi e, probabilmente nemmeno della società. In casa bianconera si era deciso di osare, affidando la panchina ad un neofita assoluto come Pirlo, accettando anche gli eventuali rischi di un fallimento. L'annata ormai è andata così, ma bisogna evitare che il giudizio peggiori ulteriormente, restando fuori dalle prime quattro posizioni. La Champions sarà cruciale per il futuro della Vecchia Signora, soprattutto in ottica mercato. Nonostante sia il centrocampo il reparto che necessiti di maggiori rinforzi, i giornali continuano a parlare di operazioni più o meno mirabolanti per l'attacco bianconero. Ecco l'ultima idea uscita sui giornali, che porterebbe ad uno scambio per certi versi inspiegabile.