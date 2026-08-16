Il futuro di Youssouf Fofana è sempre più al centro delle dinamiche di mercato del Milan. Il centrocampista francese, informato della volontà del club di separarsi, è finito nel mirino di diverse società, sia in Premier League sia in Serie A.

Tra le squadre che hanno raccolto informazioni sul giocatore c’è anche la Juventus. Il profilo di Fofana, per caratteristiche fisiche e dinamismo, rappresenta infatti un’opzione interessante per il centrocampo bianconero. Il Milan valuta il cartellino del francese intorno ai 17-18 milioni di euro, una cifra che potrebbe però essere inserita all’interno di un’operazione più articolata.

Moretto: “La Juventus ha parlato con il Milan”

A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo l’esperto di mercato, al momento non ci sarebbe una trattativa avanzata con nessun club, ma Nottingham Forest, Newcastle e Juventus avrebbero già effettuato dei sondaggi.

Fofana è dunque un’idea concreta per la Juventus, che sta valutando anche come muoversi in relazione alle possibili entrate e uscite. I contatti con il Milan ci sono stati e i due club hanno avuto modo di confrontarsi su diverse possibilità.

Non è quindi da escludere che, nelle prossime settimane, il discorso possa allargarsi e trasformarsi in un’operazione più complessa tra Juventus e Milan. Per ora si tratta di un’ipotesi, ma il nome di Fofana resta sul radar bianconero.