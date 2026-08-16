Dopo aver chiuso l'affare Lucumí ,assicurandosi un giocatore in grado di portare ulteriore esperienza, solidità e qualità all'interno della rosa, i bianconeri sarebbero pronti a muoversi nuovamente sul mercato. La Juventus starebbe infatti provando a riallacciare i contatti con il Bologna per parlare del futuro di Juan Cabal.

L'esterno colombiano non rientrerebbe pienamente nei piani del tecnico e, proprio per questo motivo, la soluzione del prestito potrebbe rappresentare una concreta possibilità.

Cabal-Bologna, l'ipotesi del prestito

L'operazione potrebbe rappresentare una soluzione interessante per tutte le parti coinvolte. Il Bologna si assicurerebbe un profilo giovane, duttile e con importanti margini di crescita, mentre la Juventus avrebbe la possibilità di valorizzare un giocatore che necessita soprattutto di minutaggio e continuità.

Per Cabal, invece, il trasferimento in Emilia potrebbe essere l'occasione ideale per ritrovare fiducia e accumulare esperienza. In un ambiente stimolante e competitivo come quello rossoblù, il colombiano avrebbe infatti la possibilità di esprimere maggiormente il proprio potenziale.