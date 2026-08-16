Il mercato dei portieri potrebbe regalare un clamoroso effetto domino nelle battute finali della sessione estiva. La Juventus torna infatti a guardare con grande attenzione a Emiliano “Dibu” Martínez. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe effettuato un nuovo e deciso tentativo per il portiere argentino.

Il mancato affare Suzuki può cambiare tutto

L’interesse della Juventus per il numero uno dell’Aston Villa potrebbe trovare nuova linfa dagli ultimi sviluppi che coinvolgono Premier League e Serie A. Al centro dello scenario c’è il futuro di Zion Suzuki, il portiere giapponese del Parma, il cui trasferimento al Paris Saint-Germain è ormai sfumato.

Proprio l’Aston Villa sarebbe piombato con decisione su Suzuki, avviando contatti con il Parma per provare a portare il classe 2002 in Inghilterra e affidargli eventualmente il ruolo di nuovo titolare.

Aston Villa su Suzuki, si apre la porta per il Dibu

Un’operazione che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe avere conseguenze dirette sul futuro di Martínez. L’arrivo di Suzuki a Birmingham potrebbe infatti aprire le porte alla cessione del Dibu, offrendo alla Juventus una potenziale occasione da sfruttare.

La dirigenza bianconera starebbe valutando la possibilità di affondare il colpo per regalare a Luciano Spalletti un portiere di enorme personalità, carisma ed esperienza internazionale. Martínez rappresenterebbe un profilo di assoluto livello e potrebbe aggiungere leadership e carattere alla squadra.

Juventus, la trattativa non è ancora avanzata

Al momento, però, la trattativa non è in una fase avanzata. La Juventus sta effettuando le proprie valutazioni e mantiene aperte anche altre piste per il ruolo di portiere.

Inoltre, le recenti problematiche fisiche accusate da Martínez rappresentano un ulteriore elemento che il club bianconero dovrà necessariamente considerare.

Lo scenario resta dunque in evoluzione: il possibile trasferimento di Suzuki all’Aston Villa potrebbe essere la prima tessera di un domino destinato a coinvolgere anche il Dibu Martínez e, soprattutto, la Juventus.