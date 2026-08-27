Joshua Zirkzee rappresenta al momento una delle soluzioni più facilmente percorribili per rinforzare l’attacco della Juventus. L’ex Bologna potrebbe lasciare il Manchester United con la formula del prestito e l’olandese guarda con interesse alla possibilità di tornare protagonista in Serie A.

La dirigenza bianconera starebbe lavorando proprio sulla formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione compatibile con i margini finanziari a disposizione del club e con gli accordi sottoscritti con l’Uefa.

Zirkzee aspetta la Juventus

Il centravanti olandese sarebbe interessato alla prospettiva di trasferirsi a Torino e avrebbe accolto con attenzione i movimenti della società bianconera. Allo stesso tempo, Zirkzee non vorrebbe però aspettare troppo a lungo, considerando le altre opportunità che potrebbero presentarsi sul mercato.

La Juventus dovrà quindi accelerare qualora decidesse di puntare concretamente sull'attaccante del Manchester United.

I vincoli finanziari della Juventus

A condizionare le strategie del club ci sono anche i paletti economici che la società deve rispettare. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dopo il confronto con l’Uefa sui conti, la Juventus può muoversi soprattutto attraverso prestiti, scambi oppure operazioni legate a una cessione.

Questo spiega anche la necessità di procedere prima con alcune uscite.

David deve partire prima del nuovo attaccante

In questo scenario, la posizione di Jonathan David diventa centrale. Prima di poter accogliere un nuovo attaccante, la Juventus avrebbe infatti bisogno di liberare spazio sia dal punto di vista tecnico che economico.

L'interesse per Zirkzee è concreto, ma da solo non basta per far decollare l'operazione. David deve partire e soltanto dopo la sua cessione il club potrà avere maggiore margine per affondare il colpo sul centravanti olandese.

Le prossime mosse del mercato bianconero saranno quindi strettamente legate alle uscite: Zirkzee resta alla finestra, mentre la Juventus lavora per creare le condizioni necessarie all'operazione.