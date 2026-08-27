La trattativa per Franck Kessié vive una nuova accelerazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella serata di ieri ci sono stati nuovi e intensi contatti tra la Juventus e l'entourage del centrocampista ivoriano.

A cambiare il ritmo dell'operazione è stato anche l'inserimento improvviso della Roma, che ha provato a inserirsi nella corsa all'ex Milan. Il tentativo di disturbo, però, avrebbe prodotto l'effetto opposto, spingendo la Juventus ad accelerare per evitare sorprese e blindare l'intesa con il giocatore.

Kessié, la Juventus non vuole più aspettare

Il classe 1997 rappresenta il principale obiettivo individuato da Luciano Spalletti e dal direttore sportivo Ricky Massara per rinforzare la mediana.

La Juventus vuole aggiungere al reparto maggiore fisicità, esperienza e capacità di inserimento e considera Kessié il profilo ideale per queste caratteristiche.

Miretti libera lo spazio a centrocampo

Un passaggio fondamentale per l'operazione è stato rappresentato dall'uscita di Fabio Miretti, sempre più vicino al trasferimento al Beşiktaş.

Inizialmente la società bianconera sperava di poter completare anche la cessione di Teun Koopmeiners, così da alleggerire ulteriormente il reparto e finanziare l'arrivo del centrocampista ivoriano. La Juventus avrebbe però deciso di procedere con Kessié indipendentemente dal futuro dell'olandese.

Accordo verbale: Kessié pronto a firmare

La strada verso la fumata bianca sembra quindi sempre più concreta. Tra la Juve e Kessié ci sarebbe già da tempo un accordo verbale totale per un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

Con lo slot liberato dall'addio di Miretti, la dirigenza bianconera ha fatto scattare l'assalto finale. L'obiettivo è chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile e mettere Kessié a disposizione di Spalletti per completare il centrocampo.