Alfredo Pedullà ha già raccontato quale sia, in questo momento, la posizione dell’Atletico Madrid nei confronti di Sorloth. Il mercato può cambiare rapidamente e da qui alla chiusura della sessione potrebbero aprirsi scenari diversi, ma ad oggi il club spagnolo continua a fare muro e non sembra intenzionato a facilitare un’eventuale partenza dell’attaccante norvegese. La Juventus resta alla finestra, senza però concentrare tutte le proprie energie su una sola pista.

Anche per questo, nelle ultime ore, i bianconeri hanno continuato a tenere vivi i contatti con l’entourage di Mateta. L’attaccante è in uscita dal Crystal Palace e sta valutando diverse possibilità per il proprio futuro. La Juve ha raccolto informazioni e mantiene aperto il canale, in attesa di capire se potranno crearsi le condizioni giuste per affondare il colpo.

Sullo sfondo resta poi da seguire con attenzione anche la situazione di Zirkzee. L’olandese è ormai separato in casa al Manchester United e non mancano i club interessati al suo profilo. Ha caratteristiche differenti rispetto al classico centravanti d’area che vorrebbe Spalletti, ma proprio per qualità tecnica e capacità di legare il gioco continua a rappresentare un nome da non perdere di vista.