Mercato Juve / Notizia col botto: Cherubini vuole un giocatore di Guardiola

Il mercato inizierà ufficialmente il 1 luglio 2022, ma il grosso del lavoro comincia ora. Tutte le squadre di Serie A stanno iniziando a sondare con forza il terreno e a muoversi concretamente, pronte a pianificare al meglio la stagione che verrà. E la Juve in questo è in primissima linea.

Dopo un'annata fatta di più bassi che alti, Massimiliano Allegri ha richiesto rinforzi in tutti i reparti. La parola d'ordine sarà esperienza, fondamentale per tornare subito a vincere. Non a caso Pogba e Di Maria sono sempre più vicini alla Vecchia Signora, ma i bianconeri non si fermeranno qui.