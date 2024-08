Mercato, Rugani all’Ajax: “Auguro alla Juve una grande stagione”

Daniele Rugani si prepara a dire addio alla Juve: trovato l'accordo con l'Ajax, difensore in partenza per Amsterdam

Dopo settimane di trattative alla fine Daniele Rugani ha trovato l’accordo per il trasferimento all’Ajax. Il giocatore italiano era ormai fuori dal progetto Juve e si prepara ora alle visite mediche e alle firme con il club olandese.

Mercato Juve, le parole di Rugani

Il difensore è ora in partenza da Torino per Amsterdam, dove svolgerà le visite mediche prima di mettere le firme sul contratto. Intervistato all’aeroporto il difensore italiano ha voluto mandare un messaggio a tutto il popolo bianconero. Ecco le sue parole: “Un grandissimo saluto ai tifosi della Juve e auguro una stagione piena di soddisfazioni“. E non è finita: sta circolando una voce pesantissima su una decisione che Giuntoli sta per prendere <<<