De Paola: “Rugani può ancora far comodo alla Juventus”

Paolo De Paola ha parlato della fase difensiva della Juventus: per il giornalista, Daniele Rugani potrebbe tornare ancora utile al progetto

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha disaminato la fase difensiva della Juventus di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “C’è qualcosa da sistemare in difesa, Cabal sembra fuori posto. Mi piace una Juventus con un buon palleggio, e Nico Gonzalez e Koopmeiners mi entusiasmano, ma Motta deve lavorare molto sulla linea difensiva. Voglio capire se arriveranno altri rinforzi in difesa, perché al centro ci sono poche alternative e bisognerà intervenire”.

De Paola “propone” Rugani a Thiago Motta

Il giornalista ha proseguito: “Su Rugani ho cambiato idea, non lo ritenevo affidabile ma ora mi sembra migliorato, non solo nel compitino ma anche nella personalità. Potrebbe essere utile un giocatore come lui, non nelle battaglie ma come supporto. Temo che la Juventus abbia una mentalità opposta a quella di Motta, con una difesa timorosa nel salire, e se la linea non si alzerà la squadra sarà sfilacciata. Serve compattezza, che arriverà sicuramente dal centrocampo, ma la difesa deve alzarsi. Non ci sono giocatori lenti come Bonucci, perché questa paura nel salire?”.