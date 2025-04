Garnacho alla Juve: annuncio improvviso di calciomercato

Voci improvvise rispetto a Garnacho che è stato accostato alla Juventus: ecco cosa sappiamo e quello che potrebbe succedere

La Juventus lascia la capitale con un punto in più in classifica. La seconda di Igor Tudor sulla panchina bianconera termina così: col sapore agrodolce di un pareggio ottenuto contro una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Peccato per lo svarione difensivo che ha favorito il gol di Shomurodov perché per il resto la Juve, che era andata avanti grazie alla rete di capitan Manuel Locatelli, è sembrata piuttosto in controllo della partita. Ma così è. Invariata la distanza dalla Roma di Ranieri, si avvicina invece la Lazio di Baroni vincente a Bergamo. Il Bologna, che guida la corsa alla Champions, giocherà contro il Napoli. Vedremo. È una corsa avvincente, questa al quarto posto, perché ha un impatto diretto sul calciomercato.

Calciomercato – Juventus su Garnacho? La situazione

Cristiano Giuntoli, che è già a lavoro per l’estate, sta impostando due strategie: una in caso di Champions, una senza. Perché – economicamente parlando – c’è tutta la differenza del mondo. Ad esempio, nella prima ipotesi, la Juventus potrebbe puntare nomi grossi. Molto grossi. Ad esempio, Alejandro Garnacho. Il fantasista argentino, campione del mondo in carica, a soli venti anni è uno dei prospetti più fiorenti e brillanti del calcio europeo. Le sue qualità sono indiscutibile e la Premier League ha già avuto modo di vederle all’opera. Tuttavia, il giocatore non sembra rientrare totalmente nei piani del Manchester United. Complice, tra le altre cose, lo scarso feeling tattico con coach Amorin. È per questo motivo che i Red Devils si sono messi nella posizione di ascoltare tutte le offerte che dovessero arrivare per il suo cartellino e di valutare, quindi, se ce ne fossero le condizioni, la cessione per fare cassa. È in questo scenario che si colloca la Juventus. Cristiano Giuntoli segue Garnacho e valuta il da farsi. Non è una priorità, ma una pista appetitosa. Che diventerebbe possibilità concreta solo in caso di Champions League. E sempre parlando di Juventus, attenzione al massimo: si parla già di chi potrebbe arrivare al posto di Tudor, in panchina, il prossimo anno <<<