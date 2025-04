Kevin De Bruyne alla Juventus: ecco cosa abbiamo scoperto | News

Tutto quello che abbiamo saputo rispetto alla voce che sta circolando e che parla di un possibile approdo di Kevin De Bruyne alla Juve

Mentre la Juventus cerca con ogni forza la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League, fondamentale per mantenere alto il valore del club e per finanziare una grande sessione di calciomercato in estate, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già a lavoro. E ci sta un po’ portando avanti la sua progettualità, un po’ prestando orecchio e occhi alla situazione che si palesano strada facendo. Una situazione, ad esempio, porta a Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga classe 1991, leggenda del Manchester City e punto di riferimento della vincente macchina da trofei che ha costruito Pepe Guardiola, saluterà i Citizens alla scadenza del contratto prevista per questa estate. Un annuncio shock, fatto dello stesso giocatore, che sancisce una vera e propria fine di un’era, considerando che De Bruyne veste la maglia del club inglese dal 2015. La notizia ha immediatamente acceso i riflettori sul futuro del giocatore e la domanda è già tormentone: dove andrà a giocare la prossima stagione? In MLS? In Europa? Si ritirerà? Sono domande che toccano anche la Juventus.

De Bruyne alla Juventus: ecco cosa sappiamo | Notizie calciomercato

Si sta spargendo una insistente voce che vorrebbe la Juventus in lizza per offrire un contratto a Kevin De Bruyne. Tuttavia, ad oggi, in base alle informazioni di cui siamo fin qui venuti a conoscenza, questo è molto difficile. Nonostante il fascino dell’operazione e l’indiscutibile valore del giocatore – quest’anno la sua assenza per infortunio si è fatta sentire – l’ipotesi appare piuttosto remota. Ci sono almeno due ordini di complicazioni: l’età e l’ingaggio. La Juventus ha intrapreso da tempo un progetto tecnico improntato su giovani talenti e sostenibilità economica. L’ingaggio di De Bruyne, tra i più alti in Premier League, sarebbe fuori dai parametri attuali del club torinese. Oltretutto, per un giocatore che si avvia ormai verso i 34 anni. Al momento la situazione è questo. Poi, si vedrà. D’altronde si sa, le vie del calciomercato sono infinite. Chissà che qualcuna non porti a Manchester. E sempre parlando di Juventus, attenzione al massimo: si parla già di chi potrebbe arrivare al posto di Tudor, in panchina, il prossimo anno <<<