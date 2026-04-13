Fabrizio Romano, attraverso un tweet sul proprio account di X, ha comunicato un’importante notizia che riguarda il centravanti della Juve Lois Openda. Di seguito il messaggio: “L’obbligo di acquisto per il belga alla Juventus è stato attivato automaticamente. Per il Lipsia, tra cifra per il prestito e trasferimento definitivo, il pacchetto prevede 46 milioni di euro più copertura dello stipendio. La dirigenza bianconera proverà comunque a trovare una soluzione di uscita per Openda quest’estate.”
Mercato Juve, Romano: “Obbligo di acquisto scattato per Openda”
Riccardo Focolari – 13 Aprile, 12:20
Attraverso un tweet su X, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha svelato le cifre del riscatto di Openda