Mercato Juve, Romano: “Obbligo di acquisto scattato per Openda”

Attraverso un tweet su X, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha svelato le cifre del riscatto di Openda

Fabrizio Romano, attraverso un tweet sul proprio account di X, ha comunicato un’importante notizia che riguarda il centravanti della Juve Lois Openda. Di seguito il messaggio: “L’obbligo di acquisto per il belga alla Juventus è stato attivato automaticamente. Per il Lipsia, tra cifra per il prestito e trasferimento definitivo, il pacchetto prevede 46 milioni di euro più copertura dello stipendio. La dirigenza bianconera proverà comunque a trovare una soluzione di uscita per Openda quest’estate.”