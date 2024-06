Mercato Juve, Pedullà: “Ecco i colpi per i bianconeri…”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Alfredo Pedullà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Se c’è un affare da portare a casa, ogni riferimento non può trascurare Khephren Thuram. C’è una spiegazione: è ancora giovane, classe 2001, sa come segnare a centrocampo, ha colpi importanti e un senso tattico giusto. Soprattutto ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno e quindi la valutazione può anche scendere sotto i 20 milioni. Il Nizza vorrebbe stare un po’ sopra quella cifra, ma sa bene che qualsiasi gioco al rialzo senza avere la certezza del rinnovo (anzi) rischierebbe di essere fatale.

Thuram junior è stato seguito da tutti i top club italiani, ha proposte dalla Premier, ma il suo sogno naturale è quello di giocare in Serie A. Inutile dire che un reparto composto da Douglas Luiz con Thuram al suo fianco e Koopmeiners trequartista sarebbe una tripla- spettacolare – mossa per dare un perché all’attesissima ripartenza Juve dopo tre anni di bocconi amari”.