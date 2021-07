L'apertura ufficiale della sessione di mercato ha dato il via alle danze. Passerà pochissimo tempo prima che arriveranno le prime ufficialità, i primi colpi di calciomercato della Juventus e non solo. Le ultime indiscrezioni parlano di alcuni grossi obiettivi di mercato dei bianconeri che sarebbero già pronti al trasferimento a Torino. Un giocatore in particolare sembrerebbe aver ormai già scelto la Juve <<<