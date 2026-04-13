Mercato Juve, Moretto: “Un obiettivo per la difesa si allontana”

Il centrale del Bournemouth è uno dei calciatori a parametro zero seguiti dalla Juve. La concorrenza però è alta

Grazie alla vittoria contro l’Atalanta (1-0) e la sconfitta del Como, la Juve si piazza con decisione al quarto posto. Nel frattempo, la dirigenza bianconera lavora per regalare gli innesti giusti al tecnico Spalletti. Tuttavia, secondo quanto riferisce Matteo Moretto, uno degli obiettivi per la difesa starebbe sfumando.

La Signora sta seguendo da vari mesi Marcos Senesi, centrale argentino in forza al Bournemouth ed in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Un accordo tra le parti sembrava essere vicino ma l’inserimento di Chelsea, Manchester United e Tottenham hanno cambiato le carte in tavola.

La Juventus lo aveva inserito tra i potenziali obiettivi a parametro zero, insieme a Bernardo Silva, Leon Goretzka, Zeki Celik e e Robert Lewandowski. Seguiranno aggiornamenti.