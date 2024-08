Mercato Juve, il Manchester United boccia l’offerta per Sancho

Il Manchester United sarebbe intenzionato a respingere la prima offerta della Juventus in questo calciomercato per arrivare a Jadon Sancho

Arrivano nuove indiscrezioni sul fronte Jadon Sancho. La Juventus sarebbe pronta a stringere per l’attaccante del Manchester United e una prima offerta sarebbe giunta sul tavolo del club inglese. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il destino di tale proposta sarebbe quella di un immediato rifiuto. Infatti, i Red Devils sarebbero rimasti negativamente sbalorditi dalla richiesta di prestito secco.

La Juve insiste per Sancho

Nonostante la bocciatura, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, potrebbe non demordere e cercare una soluzione nuova. L’idea del dirigente dei bianconeri sarebbe quella di richiedere l’opzione di riscatto, ma non l’obbligo. Dal canto suo, il Manchester United non sarebbe entusiasta dell’idea di lasciare partire Sancho senza la certezza di un incasso sicuro. Le parti si riaggiorneranno ma al momento prevarrebbe il pessimismo sulla buona riuscita dell’affare.