Mercato Juve, Huijsen-Bournemouth: c’è l’accordo

La Juve ha trovato un accordo con il Bournemouth per il trasferimento di Huijsen: le ultime novità sul trasferimento

Dean Huijsen si prepara a dire addio alla Juve. Il giovane difensore spagnolo è considerato un grande prospetto dalla dirigenza bianconera ma per lui a Torino non ci sarebbe spazio e per questo la Vecchia Signora è pronta a fare cassa.

Mercato Juve, trovato l’accordo per il trasferimento di Huijsen

Secondo quanto riportato su X da Fabrizio Romano la Juve ha trovato l’accordo per il trasferimento di Huijsen al Bournemouth. Il difensore andrà in Premier League per 18 milioni di euro più una clausola sulla rivendita. Il giocatore ha trovato l’accordo con il club inglese e nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche. Una volta che il contratto sarà firmato la Juve procederà a fare un’offerta ufficiale al Nizza per Todibo.