Mercato Juve, Conceicao verrà acquistato a titolo definitivo: i dettagli

La Juve è pronta ad acquistare Francisco Conceicao a titolo definitivo: tutti i dettagli e le cifre dell'operazione

Dopo appena quattro partite giocate con la maglia della Juve, Francisco Conceicao ha già convinto tutti alla Continassa. Le qualità dell’esterno portoghese sono chiare, come dimostrato dai numeri: 2 gol e 1 assist, quasi un bonus a partita. Per questo la dirigenza bianconera ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo. Il giocatore è attualmente a Torino in prestito senza diritto di riscatto ma ora Giuntoli comincerà a trattare con il Porto per il suo cartellino: secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio serviranno tra i 33 e i 34 milioni di euro.

Mercato Juve, Conceicao verrà acquistato: le cifre

La clausola rescissoria presente nel suo contratto con il Porto è di 30 milioni di euro e la Juve ne ha già pagati 7 per il prestito secco, più una parte dello stipendio. I bianconeri andranno ora a trattare con il club portoghese alla ricerca di un accordo, ma l’operazione è ben avviata e non ci sono dubbi che il figlio d’arte diventerà un giocatore bianconero a titolo definitivo. Alla fine tra prestito, clausola rescissoria e pagamento dell’ingaggio il suo arrivo peserà sulle casse della Vecchia Signora per circa 33/34 milioni di euro. Ora però testa al campo: il portoghese sarà titolare contro lo Stoccarda in Champions League.