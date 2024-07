Mercato Juve, Ceccarini: “I bianconeri ora sono in fase di attesa”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “La Juventus dopo i primi 3 colpi (Douglas Luiz, Kephrén Thuram e Di Gregorio) è entrata in una fase di attesa, pronta a ripartire non appena ci saranno le condizioni. Ora serve qualche cessione per preparare l’assalto a Koopmeiners e non solo. Intanto l’Atalanta, in vista proprio della mossa bianconera, è vicinissima a chiudere per Brescianini. Il centrocampista del Frosinone ha infatti caratteristiche simili a quelle dell’olandese. Chiaro che lui da solo non basterebbe per la sostituzione ma è un altro segnale che porta verso la direzione di un tentativo concreto a breve della Juventus”.