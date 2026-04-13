Mercato Juve, Boga verrà riscattato dal club bianconero

La Juventus procederà al riscatto di Jérémie Boga, l’attaccante ivoriano ha conquistato tutti a suon di ottime prestazioni.

Le prestazioni di Jérémie Boga sono sotto gli occhi di tutti. L’attaccante ivoriano, da quando è arrivato a Torino nella sessione invernale di calciomercato, si è guadagnato la fiducia di tutti l’ambiente bianconero.

A suon di ottime prestazioni, condite anche da gol e assist- ne è la conferma l’ultima gara disputata a Bergamo- il centravanti sta trascinando la Juventus verso l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Proprio in virtù di tutto ciò, la dirigenza bianconera è ormai unanime sulla decisione di procedere a riscatto del giocatore dal Nizza, club detentore del suo cartellino. Sul punto è intervenuto anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che in un post pubblicato su X si è così espresso:

“La Juventus ha già concordato i termini con Jérémie Boga per un contratto a lungo termine; lui è desideroso di restare. Clausola di opzione di acquisto da €5 milioni dall’OGC Nizza, disponibile da giugno, con la Juventus che pianifica di renderla effettiva”.