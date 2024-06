Meloni: “La Juventus non ha avanzato un offerta per Greenwood”

Riccardo Meloni ha parlato dell'interesse della Juventus per l'attaccante Mason Greenwood come possibile colpo del prossimo calciomercato

Riccardo Meloni, giornalista di calciomercato.it, ha fatto il punto sull’affare Mason Greenwood. Per lui, la trattativa per portare l’attaccante del Manchester United alla Juventus in questa sessione di calciomercato non sarebbe che nella sua fase germinale. Ecco le sue parole: “La Juventus non ha fatto alcuna offerta ufficiale per Mason Greenwood del Manchester United nonostante le indiscrezioni che circolano sui media inglesi. La Juventus sta considerando Greenwood come un potenziale bersaglio per il proprio attacco, ma non ha ancora presentato un’offerta formale. Il suo prezzo è di circa 50 milioni di euro a causa della sua giovane età e del suo periodo di prestito di successo al Getafe la scorsa stagione”.