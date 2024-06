Maifredi: “Di Lorenzo potrebbe fare un passo indietro. Su Conte…”

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Di Lorenzo.

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha detto la sua sulla situazione relativa a Di Lorenzo, terzino in orbita Juve. Ecco le sue parole: “L’allenatore ha molte possibilità di fare certe cose. Di Lorenzo è una persona seria e legata al Napoli, al di là di quello che è successo nell’ultimo anno. E’ il capitano, quello che ci ha messo sempre la faccia. Ha un contratto in essere e frena questo il possibile spostamento. E’ il capitano, se vedrà un progetto interessante, e sono sicuro che sia così con Conte, la retromarcia sarà normale. Se rimane a Napoli, sa che è una parte importante, sia per il tecnico che per la tifoseria”.