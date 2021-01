La Juve si muove sul mercato: nuovo incontro per un attaccante

TORINO – Continua a lavorare sul mercato la Juventus, alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato da settimane. Al momento, infatti, Andrea Pirlo può contare lì davanti solo su Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata, a causa dell’infortunio al ginocchio di Paulo Dybala. Il portoghese e lo spagnolo stanno facendo gli straordinari in questo periodo, ma, nonostante questo, stanno risultando sempre più decisivi: sono stati loro, infatti, i due gol che hanno regalato alla Juve la Supercoppa Italiana giocata in finale contro il Napoli. Oggi, inoltre, il tecnico conterà ancora una volta su di loro per cercare di conquistare tre punti fondamentali nella corsa Scudetto. Alle 12:30, la Vecchia Signora scenderà in campo contro il Bologna e, vincendo, potrebbe riavvicinarsi ad Inter e Milan, che ieri sera hanno fatto entrambe un passo falso. I nerazzurri hanno pareggiato in trasferta contro l’Udinese, mentre i rossoneri hanno perso in casa contro l’Atalanta.

La società, comunque, continua a muoversi sul mercato per cercare di mettere a segno un nuovo colpo. Il Chief Football Officer Fabio Paratici ha valutato diversi profili in queste settimane e avrebbe messo gli occhi, in particolare, su un giocatore. Si tratta del classe ’99 Gianluca Scamacca, centravanti roccioso di proprietà del Sassuolo in prestito al Genoa. Secondo quanto riportato da TuttoSport, in settimana è previsto un nuovo incontro per l’attaccante. La Juventus parlerà con gli emiliani e cercherà di convincerla a cedere il calciatore in prestito semestrale. Questa soluzione non sarebbe però gradita dal club neroverde, che potrebbe invece dare ascolto alle offerte del Parma: i gialloblù, infatti, sarebbero disposti a prendere Scamacca in prestito con obbligo di riscatto, fissato a 16 milioni di euro. Nei prossimi giorni si attendono novità. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<