La Juve rischia di perdere un obiettivo: Dzeko proposto in Inghilterra

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che rischia di perdere al photo-finish uno dei suoi obiettivi. In questa finestra di contrattazioni, il club bianconero si è concentrato soprattutto sulla ricerca di un attaccante per cercare di completare il pacchetto offensivo. Infatti, nel reparto avanzato c’è una continua situazione di emergenza, dovuta all’infortunio al ginocchio di Paulo Dybala. Al momento, gli unici disponibili sono Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, quest’ultimo andato in gol ieri sera nei quarti di finale di Coppa Italia. Serve un rinforzo lì davanti e la società in queste settimane ha individuato sostanzialmente due obiettivi per mettere a segno il colpo.

Uno di questi è Gianluca Scamacca, giovane centravanti del Sassuolo ora in prestito al Genoa. Classe 1999, si sta mettendo in mostra in questa prima metà della stagione e potrebbe essere anche un colpo in prospettiva, vista l’età. Tuttavia, il nome più caldo negli ultimi giorni sembra essere quello di Edin Dzeko, tornato di moda dopo quest’estate. Infatti, nell’ultima sessione di calciomercato, il centravanti bosniaco della Roma era stato ad un passo dal trasferirsi nella Torino bianconera, ma all’ultimo l’affare è saltato. Adesso, dopo la lite con l’allenatore Paulo Fonseca, il giocatore è stato messo sul mercato dal club giallorosso e la Juve si è rifatta sotto.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo eventuale passaggio in bianconero potrebbe saltare di nuovo. Infatti, Dzeko sarebbe stato proposto in Inghilterra. La Roma avrebbe parlato di lui a Manchester City (con cui ha già giocato prima di venire in Italia), Manchester United e Chelsea. Al momento non sono state ancora avanzate proposte di ingaggio da parte dei club di Premier League. La Juventus, dunque, attende l'arrivo di eventuali novità.