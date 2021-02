La Juve piazza un colpo in uscita: un giocatore passa al Toro

TORINO – L’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato è sempre uno dei più frenetici della stagione. Tanti colpi last minute messi a segno, tante operazioni incredibili, tra acquisti per rinforzare la squadra e cessioni per fare spazio nella rosa. In questo 2021, la Juventus è una delle protagoniste assolute di questa giornata. Il club bianconero, infatti, è coinvolto in diversi affari, sia in entrata che in uscita. Innanzitutto, la società è da diverse settimane alla ricerca di un rinforzo in attacco, per completare il pacchetto offensivo. Abbandonata ormai la pista che portava ad Edin Dzeko, rimane ancora in piedi il possibile arrivo di Gianluca Scamacca.

Tuttavia, in queste ore la Vecchia Signora ha finalmente piazzato un colpo in uscita. Si tratta di Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997 di proprietà della Juve in prestito dall’estate del 2018 all’Udinese. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con cui ha esordito in Serie A, il giocatore è poi passato in prestito al Pescara, con cui ha conquistato la promozione nella massima serie nel 2016. In quell’estate, i bianconeri lo hanno acquistato e, dato lo scarso impiego, lo hanno ceduto in prestito al Crotone nella stagione successiva. Nel 2018, poi, il passaggio sempre in prestito ai friulani, con cui ha iniziato a giocare più regolarmente.

Adesso, Mandragora si trasferisce al Torino in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, oggi arriverà la firma sul contratto che lo legherà al club di Urbano Cairo per le prossime stagioni. Prima, però, dovrà svolgere le visite mediche di idoneità con la società granata. Per questo, in mattinata è già arrivato nel capoluogo piemontese, dove si sottoporrà ai test fisici di rito. Un nuova avventura sta per iniziare: Mandragora si trasferisce dall’Udinese al Toro, passando per la Juve. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<