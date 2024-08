Koopmeiners alla Juve non basta: si valuta un colpo clamoroso di mercato

La Juventus sta lavorando per capire come operare sul fronte Koopmeiners e non solo. Spunta una voce clamorosa di calciomercato

La Juventus ha alzato l’offerta per Koopmeiners. Ed è arrivata a mettere sul tavolo 59 milioni di euro. Uno in meno rispetto a quelli effettivamente richiesti dall’Atalanta. La Dea sembra essere ferma sulla sua posizione ma è ovvio che l’aria che tira è sempre quella che vi abbiamo riportato per settimane. Che racconta di come Koopmeiners, alla fine, dovrebbe arrivare a vestire la maglia bianconera seppure con qualche settimana di ritardo. Noi di Juvenews.eu lo riportiamo da tempo e non cambiamo la linea; tutte le nostre indiscrezioni ci dicono che alla fine Giuntoli porterà a casa il colpo. E non è finita perchè clamorosamente, la Juventus potrebbe valutare anche un altro colpo improvviso e inaspettato.

Calciomercato Juventus, grosse sorprese in arrivo