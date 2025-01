Mercato Juve | Kolo Muani? Araju? No! La notizia bomba è su Vlahovic!

Indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus raccontano qualcosa di molto chiaro su ciò che potrebbe accadere a breve

Calciomercato Juventus: le ultime news parlano chiaro!

Siamo quasi a metà gennaio e la Juventus è ancora ferma in sede di calciomercato. Eppure, l’allarme è suonato in maniera importante. Bisogna fare qualcosa, il prima possibile. Perché ancora è tutto fermo? Serve una mano in attacco, serve un difensore di corsa. Eppure, la Juve è immobile. O meglio: ci sta provando, senza riuscirci. In tutto questo, bisogna anche fare i conti con i risultati che non arrivano. E – allo stesso tempo – con un progetto che non sembra decollare. Probabile che un ribaltone a fine anno ci sarà. A questo proposito, il nome che sembra essere come l’elefante nella stanza, è certamente quello legato a Dusan Vlahovic. L’attaccante bianconero segna poco e poco spesso. E quasi mai quando serve davvero. A questo va aggiunto il fatto che il rinnovo di contratto è qualcosa di molto lontano. Quasi impossibile. E la scadenza nel 2026 potrebbe aprire degli scenari clamorosi.

A quanto pare, infatti, adesso ci sarebbe il Milan che ci sta mettendo gli occhi addosso. Ed è evidente che questo non farà altro che aprire nuovi scenari da qui alla prossima estate. Senza rinnovo, infatti, la Juventus sarà costretta a vendere Vlahovic in estate per evitare di perderlo a zero seguentemente. Da qui, nasce l’idea di portarsi avanti con il lavoro. L’obiettivo numero uno era e resta Zirkzee. Non dispiace Jonathan David e come detto, si lavora su Kolo Muani. Di sicuro, qualcosa succederà. Ma possiamo dire che Giuntoli, fino ad ora, ne azzeccate poco o niente? Noi crediamo che la situazione sia complessa. E negativa. Bisogna chiarire il prima possibile la situazione legata a Vlahovic. Se deve andare via, se non c’è margine di rinnovo, come si comporterà in mezzo al campo da qui a fine stagione? Forse Zirkzee va preso. Subito, però. E intanto occhio: rispetto alle cessioni, ci sono altre novità molto grosse che sembrano essere in arrivo in casa Juve <<<