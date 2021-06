Nel pieno degli Europei le valutazioni dei calciatori oscillano e le voci di calciomercato non si placano. In particolare, c'è un grande giocatore che è finito sotto i riflettori della Juventus. Un colpo da sogno dai costi molto elevati, ma la Juve potrebbe avere in serbo diverse carte nella manica per riuscire veramente a portarsi a casa questo colpaccio <<<