Calciomercato Juventus / Pjanic? Allegri? No: il grande ritorno è Marotta!

Da qualche ora si ormai chiuso il calciomercato estivo e la campagna acquisti della Juventus non ha dato certamente i risultati sperati. Anzi, in tanti hanno definito l'operato della società assolutamente insufficiente .

I tifosi bianconeri si sono esposti in maniera importante ed evidente: striscioni al di fuori dello stadio e critiche aspre sul web e sui social. Il mercato e, più in generale, la direzione che sta prendendo il club non convince affatto.