Calciomercato Juventus – Frenata improvvisa: “C’era l’accordo totale”

Nel mirino della Juventus ci sono tre partite fondamentali. Due in campionato, contro i nerazzurri ed il Bologna e la finale di Coppa Italia con l'Atalanta. La stagione è stata piuttosto deludente, ma se dovesse essere mancata anche la qualificazione alla prossima Champions, potrebbe rivelarsi disastrosa. I motivi sono molteplici. Gli introiti dell'Europa League non sarebbero nemmeno paragonabili a quelli del più prestigioso trofeo continentale. Inoltre, molti calciatori di alto livello, potrebbero storcere la bocca all'idea di non poter giocare la Champions. C'è anche un altro aspetto da considerare. La Juve sarebbe costretta a cambiare alcuni dei suoi piani sul mercato, pure se già ben avviati<<<