Calciomercato Juventus / Cherubini fa sul serio: “Ecco chi ha puntato ora”

La Juventus non smette mai di pensare al futuro e al calciomercato. I vertici bianconeri sono sempre in movimento, sia nel sondare il mercato alla ricerca dei profili giusti, sia nell'intavolare i primi contatti e i primi discorsi in vista della prossima estate. C'è ancora tanto da fare e la Juve lo sa.

Nonostante gli arrivi importanti di Vlahovic e Zakaria a gennaio infatti, la rosa a disposizione di Max Allegri non può definirsi ancora completa. Tutt'altro, soprattutto se consideriamo che a fine stagione in molti potrebbero dire addio alla Vecchia Signora. Per questo - come vi abbiamo già raccontato in queste ore - in estate sono attesi innesti in ogni reparto della squadra.