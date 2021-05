Calciomercato Juventus – Sfida allo United: 30 milioni in ballo!

Tre finali attendono la Juve da qui ai prossimi dieci giorni. Una effettiva (quella di Coppa Italia contro l'Atalanta) e due che andranno giocate come se lo fossero. Le gare di campionato che potrebbero consegnare la qualificazione in Champions alla Vecchia Signora. Le voci di mercato intorno al club bianconero sono molteplici, ma nella maggior parte dei casi sarebbero proprio condizionate alla posizione in classifica al termine della 38° giornata. In queste ore arriva dall'Inghilterra la notizia di una sfida accesissima fra la Juve e il Manchester United per un colpo molto importante <<<