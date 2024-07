Calciomercato Juve | Colpo a sorpresa in attacco: ciao Inter!

Interessanti novità riguardanti la Juventus e quel che potrebbe succedere in sede di calciomercato: il punto su tutto

Soulé, Koopmeiners e… un colpo a sorpresa per il mercato della Juventus

In pentola bolle qualcosa di molto grosso e interessante. Giuntoli sembra voler rendere la Juventus la regina del calciomercato ed è per questa ragione che in queste ore e sopratutto in questi giorni, di novità ne stanno arrivando parecchie. Tutte piuttosto scottanti. Tra le varie questioni da portare a termine in casa bianconera c’è sicuramente anche quella legata ad un colpo in entrata che possa andare ad allungare la rosa a disposizione di Thiago Motta, sicuramente di livello ma che può crescere ancora a livello di qualità. Ecco perché è molto interessante andare a raccogliere una voce che sta circolando da qualche ora, circa un possibile colpo che manderebbe ai matti l’Inter.

Secondo alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto la Juventus – dopo aver piazzato Soulé nei prossimi giorni, probabilmente alla Roma – sta per pianificare l’assalto a Gudmundsson. Un giocatore che si è promesso ai nerazzurri di Beppe Marotta ma che potrebbe cambiare repentinamente futuro, passando alla Juventus. Giuntoli vorrebbe provarci e per questo, da qui a qualche giorno, potrebbe esserci qualcosa di più di un semplice sondaggio. Va detto: se la Juve dovesse riuscire a portare a casa un simile colpo, probabilmente, sarebbe “regina del mercato” con largo anticipo. Non solo per il colpo in sé, ma anche per averlo “sfilato” sotto al naso ai Campioni D’Italia che per procedere, dovrebbero prima vendere uno tra Correa e Arnautovic. Occhi aperti in tal senso: la Juve, sembra davvero correre ad un’altra velocità. E c’è di più. Con Giuntoli che – tra le altre cose – avrebbe in mente di costruire in vista del prossimo anno, una formazione a dir poco da urlo: ecco come potrebbe essere <<<