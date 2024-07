Bucchioni: “Con Thiago Motta ci sarà un cambiamento epocale”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della rivoluzione bianconera con Thiago Motta.

Enzo Bucchioni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “C’è un’aria nuova, l’ingresso dell’allenatore ha cambiato tutto, soprattutto ha riportato al centro la spensieratezza, l’allegria, il senso di appartenenza di una tifoseria e anche di una società che si era dilaniata intorno all’Allegri sì, all’Allegri no, ad un calcio vecchio, ad un qualcosa che non poteva più far parte del mondo Juve. Ecco Thiago Motta è il contrario, lo si è visto nei primi giorni dalla felicità che ha portato nel mondo bianconero. Il tifoso bianconero ora aspetta una squadra per la quale poter dire di esser orgoglioso di tifare Juventus. È un cambiamento epocale”.