Calciomercato Juventus, l’indiscrezione: “Sarà un giocatore bianconero!”

La Juventus si sta avvicinando a grandi passi verso il suo primo grande colpo di calciomercato: Paul Pogba . Nei giorni scorsi vi avevamo già raccontato di un affare ormai in dirittura d'arrivo e ora arrivano ulteriori conferme da più parti. Il Polpo è in procinto di fare ritorno a Torino.

Per Pogba (oltre alla maglia numero 10) è pronto un contratto da circa 8 milioni a stagione più bonus , nei prossimi giorni - o forse ore - arriverà la tanto attesa fumata bianca definitiva. Ma mentre le attenzioni di tutti sono concentrate sul francese, la Juve starebbe facendo passi avanti anche in altre direzioni.

In particolare, come un fulmine a ciel sereno, in queste ore è arrivata una nuova indiscrezione improvvisa: la Juventus sarebbe molto vicina a chiudere un altro importante colpo a sorpresa <<<