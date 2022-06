Mercato Juve, Paganini: “Accordo con Koulibaly! In mezzo Pogba e…”

Sono giornate bollenti per quanto riguarda il mercato della Juve. Queste, in particolare, sono le ore decisive per il colpo Di Maria. La Juventus ha fatto le sue mosse, ha presentato l'offerta all'argentino, adesso sta a lui prendere la decisione finale. La proposta bianconera fatta a Di Maria è un contratto annuale con opzione per il secondo. Come vi abbiamo già riferito nelle scorse ore, filtra un cauto ottimismo dalla Continassa.