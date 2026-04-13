Juventus, Icardi rompe con il Galatasaray, può tornare in Serie A!

Mauro Icardi, vecchia conoscenza del campionato italiano, lascerà la Turchia in estate. In Serie A ci sono Milan e Juventus interessate.

Icardi, l’occasione che molti aspettavano

Sembra ormai essere arrivata al capolinea l’avventura di Mauro Icardi con il Galatasaray. L’ex capitano dell’Inter lascerà la Turchia in estate a causa di alcuni disguidi con la società. Il motivo principale è il mancato rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno. Il nodo che ha portato alla rottura è l’ingaggio non indifferente del bomber: 10 milioni a stagione. Uno cifra importante, ma che il club non è disposto ad offrire. Gli “Aslanlar” (i Leoni) hanno puntato forte su Victor Osimhen, e hanno messo in secondo piano il profilo di Icardi.

L’argentino ha compiuto 33 anni lo scorso febbraio ed è in cerca di un ultimo, importante contratto della sua carriera. La sua avventura con il Galatasaray rimarrà nella storia del club: è infatti diventato il giocatore estero con più gol in assoluto. In totale ha siglato 76 gol in 129 presenze tra tutte le competizioni, superando la leggenda romena Gheorghe Hagi. Nonostante ciò, nelle ultime settimane Maurito è sparito dai radar venendo preso sempre meno in considerazione.

La perdita della titolarità e le tensioni

Come detto, il Galatasaray e il suo allenatore hanno promosso Osimhen come centravanti titolare. La stagione di Icardi rimane comunque ottima, con 37 partite giocate tra tutte le competizioni e 13 gol (tutti in campionato, nessuno in Champions), in 1356 minuti. Di queste, però, soltanto 9 volte è partito titolare in Super Lig e 1 volta in Champions contro l’Union Saint Gilloise. A lui vengono preferiti o lo stesso Osimhen o l’ungherese Sallai. Il nigeriano, paradossalmente, ha meno presenze ma più minutaggio dell’argentino. L’ex Napoli ha giocato 29 partite stagionali finora accumulando 2282 minuti, con 19 gol (10 in Champions) e 6 assist.

Dati che certificano il malumore di Maurito. Inoltre, anche il clima con i tifosi non è più dei migliori. Dopo le prestazioni deludenti e lo status di riserva di Oshimen, è stato attaccato via social dai propri supporter. Il suo rinnovo scade tra poche settimane, e l’idea di un rinnovo è ormai utopica.

Un’occasione per Juventus e Milan

Avere sul mercato dei parametri zero un giocatore come Mauro Icardi fa gola alle big di Serie A. Riportare un giocatore del suo calibro nel campionato dove si è espresso al meglio è un’occasione che non vogliono farsi sfuggire. Le più interessate sono Juventus e Milan. Entrambe le squadre hanno già provato a contattare l’entourage del calciatore a gennaio, trovando però un blocco da parte della società turca. Le esigenze offensive di ambe le formazioni potrebbero dare vita ad un derby di mercato. La Juventus dovrà capire cosa fare con Vlahovic, il quale è stato proposto al Milan stesso. In caso di mancato rinnovo, i rossoneri potrebbero puntare l’attaccante serbo per riportarlo alla corte di Allegri. La dirigenza bianconera, indipendentemente da Vlahovic, acquisterà un attaccante. Icardi si inserisce nella lista come futuro centravanti della Juventus.

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