Juventus, Holm rimette tutto in discussione. Rimane in bianconero?

La prestazione positiva di Holm contro l'Atalanta potrebbe portare ad un clamoroso dietrofront della società, che riflette sul suo riscatto.

Holm, un assist decisivo

La prestazione offerta da Emil Holm contro l’Atalanta ha riaperto scenari che, fino a pochi giorni fa, sembravano definitivamente archiviati in casa Juventus. L’esterno svedese, lanciato titolare da Luciano Spalletti in una gara delicatissima per la corsa Champions, ha risposto con una prova di grande spessore in entrambe le fasi di gioco. Suo l’assist per il gol decisivo di Boga, ma soprattutto sua è stata la sensazione di solidità trasmessa per tutta la partita: otto duelli vinti su otto, progressioni utili per uscire dalla pressione e una presenza costante sulla corsia destra. Un assist che potrebbe essere decisivo anche per la sua carriera.

Una fiducia, quella concessa da Spalletti, che non arriva mai per caso. Il tecnico toscano non è tipo da regalare occasioni e la scelta di puntare su Holm al rientro da un lungo stop muscolare assume un significato preciso. In un momento della stagione in cui ogni dettaglio pesa, lo svedese si è rimesso pienamente in corsa per il proprio futuro in bianconero.

Il riscatto e la tenuta fisica

Fino a poco tempo fa, l’idea che la Juventus potesse discutere con il Bologna della permanenza di Holm appariva poco più di una suggestione. Il diritto di riscatto fissato a gennaio – 15 milioni più 3 di bonus – è una cifra considerata fuori portata per le attuali strategie economiche del club. Eppure, le gerarchie nel calcio cambiano in fretta, soprattutto quando a parlare è il campo. Se Holm dovesse confermare nelle prossime settimane il livello mostrato a Bergamo, la dirigenza potrebbe seriamente valutare di rivedere le proprie posizioni. L’unica vera ombra riguarda la tenuta fisica: nelle ultime due stagioni lo svedese ha collezionato nove stop muscolari, saltando complessivamente 23 partite di campionato. Un dato che pesa nelle valutazioni, ma che Spalletti sembra disposto a considerare secondario di fronte al contributo tecnico e atletico che il giocatore può garantire quando è in condizione.

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